بوتين: مقاتلونا يتصدون لقوة يدعمها الناتو بالكامل

شفق نيوز- موسكو

أكد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن مقاتلي العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يتصدون لقوة عدوانية يدعمها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأكمله.

وأضاف بوتين، في كلمة له نقلتها وسائل إعلام روسية بمناسبة "يوم النصر"، أن "روسيا تعمل على تطوير أسلحة حديثة بناءً على الخبرة القتالية".

وأشار إلى أن "الجندي الروسي قدم تضحيات جسيمة من أجل حرية وكرامة شعوب أوروبا في الحرب العالمية الثانية"، لافتا إلى أن "الشعب الروسي قادر على تحمل كل شيء وتجاوز أي محنة".

وتحتفل روسيا في التاسع من أيار/مايو من كل عام بـ عيد النصر، وهو أحد أهم الأعياد الوطنية الروسية، إحياءً لذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية عام 1945.