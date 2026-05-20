بوتين: علاقات روسيا والصين وصلت لمستوى غير مسبوق

شفق نيوز- بكين

​قال ⁠الرئيس الروسي ​فلاديمير ‌بوتين لنظيره الصيني شي ‌جين ‌بينغ في بكين، يوم ‌الأربعاء، ⁠إن العلاقات ⁠بين البلدين ‌وصلت ⁠إلى مستوى غير ⁠مسبوق.

وأوضح بوتين لشي خلال لقائهما في قاعة الشعب الكبرى، بحسب مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية: "حتى في ظل العوامل الخارجية غير المواتية، فإن تضافرنا وتعاوننا الاقتصادي يظهران زخما قويا وإيجابيا".

من جانبه، تحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط قائلا: "وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي".

وأشاد الرئيس الصيني بـ"العلاقة "الراسخة" بين الصين وروسيا، مضيفا: "استطعنا باستمرار تعميق ثقتنا السياسية المتبادلة وتنسيقنا الاستراتيجي بصلابة تبقى راسخة على الرغم من التجارب والتحديات".

ويسعى بوتين من خلال هذه المحادثات إلى التأكيد على متانة التحالف بين البلدين، وذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعاصمة الصينية.