بوتين: الجميع سيخسر إذا لم ينتهِ الصراع الإيراني

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم السبت، إن الصراع الإيراني إذا لم ينتهِ، فأن الجميع "سيخسر".

وقال بوتين في تصريحات صحفية، إن روسيا ما تزال مستعدة لتسلم اليورانيوم المخصب الإيراني وبإمكان طهران الوثوق بنقله إلى دولة صديقة.

وفي محور آخر، أشار بوتين، إلى أن الصراع الأوكراني يقترب من نهايته.

وأضاف، أن الرئيس الأوكراني يمكن الاجتماع معه في دولة ثالثة لكن بعد التوصل لاتفاق سلام.

وما تزال المفاوضات مشتمرة بين إيران وأميركا بوساطة باكستانية لغاية الآن، فيما لم يتم إحراز أي تقدم بين الجانبين.