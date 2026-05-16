بنوك روسية تدخل في تعاون مالي مع إيران

شفق نيوز- طهران

أعلن الرئيس الأسبق لمنظمة تطوير التجارة الإيرانية، بيمان باك، يوم السبت، عن قيام عدد من البنوك الروسية الكبرى، بينها "سبيربنك وفي تي بي بنك"، بإنشاء حسابات مراسلة فعالة مع البنك المركزي الإيراني والبنوك العاملة في البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" عن باك قوله، إن أصول هذه البنوك تتراوح بين 400 و500 مليار دولار لكل بنك، وهو ما يعادل تقريباً ضعف إجمالي أصول البنوك الإيرانية، ما يوفر قدرة كبيرة على توسيع التبادلات المالية بين الجانبين.

وأضاف، أن ربط نظام المدفوعات المالي الإيراني "سبام" بشبكة SPFS الروسية أسهم في تقليص مدة تحويل العملات للتجار من عدة أشهر إلى نحو 48 ساعة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في حجم المبادلات النقدية.

ويأتي التعاون المالي بين الجانبين، في وقت فرضت فيه وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، استهدفت أفراد وشركات تدار من عدة دول بينها الصين.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، بتأريخ (28 نيسان/ أبريل 2026)، فرض عقوبات على 35 كياناً وشخصاً في إيران بسبب مساعدتهم على التهرب من العقوبات.