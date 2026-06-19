بمواجهات "معقدة".. مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 17 جنوبي لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة 17 جنديا اسرائيلياً في معارك جنوبي لبنان.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى إصابة ضابط احتياط و4 ضباط صف احتياطيين جراء استهدافهم بمسيرة ليلة الجمعة جنوبي لبنان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن الضابط والجنود قتلوا جراء استهداف دبابة في تلال علي الطاهر .

إلى ذلك، أكدت المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أن الليلة الماضية شهدت مواجهات صعبة ومعقدة مع حزب الله في جنوب لبنان.

هذا وأفادت، هيئة البث الإسرائيلية، بإصابة ضابط كبير من الفرقة 36 في الجيش الإسرائيلي خلال معارك الليلة الماضية بجنوب لبنان.

وشن الجيش الإسرائيلي، غارة جوية على بلدة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفا مدفعيا عنيفا على النبطية وقراها في لبنان، أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.