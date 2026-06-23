بمشاركة إيران.. تنسيق أميركي لبناني لتشكيل خلية لمراقبة وقف النار

شفق نيوز- بيروت

قالت الرئاسة اللبنانية، عصر الثلاثاء، إن الرئيس جوزاف عون تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، بحثوا خلاله آخر التطورات في لبنان ونتائج اجتماعات سويسرا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد فانس وروبيو دعم الولايات المتحدة لمواقف عون والحكومة اللبنانية بشأن بسط سلطة الدولة وتعزيز سيادتها على جميع أراضيها، بواسطة الجيش والقوى الأمنية وحدهما، وتمكينها من الوفاء بتعهداتها في هذا المجال، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

وشددا على متابعة واشنطن تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال اجتماعات سويسرا، ومنها تشكيل "خلية" تضم الولايات المتحدة ولبنان وإيران، لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الإجراءات المرتبطة به.

وأشار المسؤولان الأميركيان إلى أن الترتيبات المتعلقة بآلية عمل الخلية وتشكيلها لا تزال قيد الدراسة.

وظهر الثلاثاء، انطلقت جولة المحادثات الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية في العاصمة الأميركية واشنطن.

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ثلاثة أيام، عبر اتصالات مكثفة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقاء قوّاته في "المنطقة الأمنيّة" في جنوب لبنان، "ما دام ذلك ضروريّاً، لحماية سكّان الشمال والإسرائيليّين".

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية، عصر الثلاثاء، فقد قتل 4192 شخصاً وأصيب 12171 آخرون منذ التصعيد الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي.