بلومبرغ: مئات السفن تتكدس قرب دبي وتبتعد عن هرمز

أفادت وكالة بلومبرغ، يوم الثلاثاء، بتزايد تجمع السفن في مناطق بعيدة عن مضيق هرمز، مع استمرار التوترات وتحذيرات مرتبطة بالوضع الأمني في الممر المائي.

وذكرت الوكالة أن "مئات السفن تتجمع قرب دبي بعد ابتعاد المزيد منها عن مضيق هرمز"، مشيرة إلى أن "عدد السفن في المنطقة بلغ حالياً ما لا يقل عن 363 سفينة، مقارنة بمتوسط 294 سفينة خلال الأيام السبعة السابقة".

وأضافت أن "نحو 60 سفينة أبحرت إلى منطقة قبالة دبي منذ يوم الاثنين، ما رفع إجمالي عدد السفن المتواجدة هناك إلى 363 سفينة".

وأوضحت أن "دبي تقع خارج منطقة السيطرة الجديدة في مضيق هرمز التي حددتها طهران"، لافتة إلى أن "التجمع ازداد خلال اليوم الأخير بعد إبلاغ أفراد الطواقم عن بث إذاعي يحذر السفن من حدود جديدة يدافع عنها الحرس الثوري".

واتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وحلفاءها بتعريض أمن الشحن ونقل الطاقة في مضيق هرمز "للخطر" عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على مرور ناقلات النفط الإيرانية.

وأكد قاليباف في تصريحات صحفية، تشكّل "معادلة جديدة" في المضيق الاستراتيجي جراء التطورات الأخيرة، مشدداً على أن استمرار الوضع الراهن لن يكون في مصلحة واشنطن".