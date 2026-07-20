"بلا قائد والنيران تلتهمها الآن".. هجوم مجهول على سفينة قبالة عُمان

شفق نيوز- لندن

أعلنت هيئة بحرية بريطانية، يوم الاثنين، تعرض سفينة لهجوم بمقذوف مجهول أثناء إبحارها على بعد ثمانية أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار في سلطنة عُمان.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن طاقم السفينة غادرها بسلام، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين أفراد الطاقم.

وأضافت أن الحريق الذي اندلع على متن السفينة لا يزال مستمراً ولم تتم السيطرة عليه حتى الآن، فيما تواصل السفينة الإبحار من دون توجيه.

وأشارت الهيئة إلى أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع تداعيات أو أضرار بيئية ناجمة عن الحادث.

هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس الأحد، استهداف سفينتين في مضيق هرمز، مؤكداً تراجع سفينتين أخريين عن العبور بعد توجيه تحذيرات لهما.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، السبت الماضي، تحويل مسار 5 سفن تجارية وتعطيل سفينة واحدة منذ 18 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدة أن "القوات الأميركية تواصل فرض الحصار البحري المستمر على إيران بشكل صارم".