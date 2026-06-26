بلا انسحاب ومنع عودة سكان.. تفاصيل بنود اتفاق إسرائيل مع لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

نشرت "القناة 12" العبرية، مساء الجمعة، بنود اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في واشنطن، فيما أكدت بعض البنود أن إسرائيل لن تنسحب من مرتفعات شقيف ولن يعود سكان لبنان للبلدات داخل الخط الأصفر الأصلي.

وبحسب القناة العبرية فإن الاتفاق ينص على انسحاب إسرائيل من منطقتين داخل الخط الأصفر الجديد، لكنها لن تنسحب من مرتفعات شقيف، ولن ينسحب الجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر حتى تجريد حزب الله من سلاحه.

كما نصت البنود على أن سكان لبنان لن يعودوا للبلدات داخل الخط الأصفر الأصلي (8-10 كم من الحدود جنوب الليطاني)، بالإضافة إلى اعتراف متبادل بين الحكومتين على سيادة كل دولة على أراضيها.

وتضمنت أيضاً أن الجيش اللبناني سيتسلم مناطق احتلها الجيش الإسرائيلي ونفذ فيها اقتحامات لكنه لا يتواجد فيها (أي لن نرى انسحاباً فعلياً للجيش).

وفي السياق، قال مسؤول سياسي رفيع المستوى إنه وبعد مفاوضات مطولة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، تم التوقيع على إطار ثلاثي يهدف إلى التوصل إلى اتفاقيات مستقبلية بين إسرائيل ولبنان لإنهاء الصراع بين البلدين والتوصل إلى تسوية سلمية.

وأكد أن إسرائيل ستحافظ على منطقتها الأمنية داخل حدود الخط الأصفر في لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله والتنظيمات المسلحة الأخرى في لبنان، وزوال أي تهديد من لبنان لإسرائيل.

وسيُحافظ الجيش الإسرائيلي وفق المسؤول، على حرية العمل العسكري في جميع أنحاء المنطقة الأمنية للقضاء على أي تهديدات.

ووفق المسؤول السياسي، اتفقت إسرائيل ولبنان على منطقتين قرب الخط الأصفر اقترحهما الجيش الإسرائيلي، لتكونا بمثابة نموذج تجريبي لتفكيك حزب الله ونقل السيطرة على المنطقة إلى الجيش اللبناني، وهي منطقة خارج الخط الأصفر وجنوب نهر الليطاني، وأخرى خارج الخط الأصفر الأصلي وشمال نهر الليطاني.

كما ذكر مسؤول رفيع في رئاسة الوزراء الإسرائيلية، أن الاتفاق يشمل حرية عمل إسرائيلية في كل مناطق الخط الأصفر.

وبين المسؤول أن الاتفاق الثلاثي إنجاز لإسرائيل في مواجهة إيران التي أرادت فرض انسحاب أحادي الجانب على تل أبيب.