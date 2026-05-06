بكين وطهران تبحثان "المنعطف الحاسم": حراك صيني لوقف دائم للنار وإدانة إيرانية لـ "العدوان"

شفق نيوز - بكين

حثّ وزير الخارجية الصيني وانغ يي، يوم الأربعاء، على ضرورة مواصلة الهدنة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران وصولاً إلى تحقيق سلام شامل، مؤكداً استعداد بكين مواصلة جهودها الدبلوماسية لتخفيف حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر وانغ يي في تصريحات صحفية أدلى بها خلال لقائه نظيره الإيراني عباس عراقجي في بكين، "وقف إطلاق النار بشكل كامل أمراً لا غنى عنه"، مشيراً إلى أن "المنطقة تمر بمنعطف حاسم واللقاءات المباشرة بين الجانبين ضرورية".

من جانبه أثنى عراقجي على موقف الصين الذي وصفه بـ"الحازم"، ولا سيما إدانتها للولايات المتحدة وإسرائيل خلال النزاع العسكري الذي دام 40 يومياً في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن "الصين صديق حميم لإيران، وفي ظل الظروف الراهنة تعاوننا سيكون أقوى"، واصفاً الحرب التي شُنت على إيران بأنها " غير شرعية، وعدوان سافر، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد عراقجي أن إيران ستبذل قصارى جهدها لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة في المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشدداً على أن طهران لن تقبل إلا باتفاق "عادل وشامل".

يُشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية رسمية قد أعلنت أمس الثلاثاء أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجري اليوم الأربعاء زيارة رسمية إلى بكين لبحث ملفات إقليمية ودولية، في إطار مشاورات دبلوماسية مستمرة مع عدد من الدول.