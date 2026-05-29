بقيمة مليار دولار.. واشنطن تصادر أصول مشفرة مرتبطة بإيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الجمعة، أن السلطات الأميركية صادرت أصولاً رقمية مشفرة مرتبطة بإيران تبلغ قيمتها نحو مليار دولار، في إطار أنشطة العقوبات والمراقبة التي تستهدف الأصول المشفرة المرتبطة بطهران.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن بيسنت قوله إن المصادرة جاءت ضمن جهود أميركية لتعقب ومراقبة تدفقات العملات الرقمية الخاضعة للعقوبات.

ولم يكشف وزير الخزانة الأميركي عن نوع العملات المشفرة التي تمت مصادرتها أو توقيت تنفيذ العملية.