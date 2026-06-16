بقوة 6.3 درجة.. زلزال عنيف يضرب الصين

شفق نيوز- بكين

قال مركز شبكات الزلازل في الصين، يوم الثلاثاء، إن زلزالاً بلغت قوته 6.3 درجة ضرب منطقة هايشي في إقليم تشينغهاي بشمال غرب الصين، على عمق 10 كيلومترات.

وبحسب وسائل إعلام صينية، لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار، بينما تقيم السلطات المحلية الوضع.

بدوره، ذكر التلفزيون الصيني، أن الزلزال وقع في منطقة شاهقة الارتفاع عند الساعة 5:06 مساءً بتوقيت بكين (09:06 بتوقيت غرينتش)، اليوم، وفقاً لمركز شبكات الزلازل الصيني.

كما تم رصد عدة هزات ارتدادية، من بينها هزة بلغت قوتها نحو 5 درجات، وفق التقرير.