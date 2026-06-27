بقوة 5.6 درجات.. زلزال جديد يضرب فنزويلا

جانب من آثار الدمار التي خلفها الزلزال السابق

شفق نيوز- كراكاس

ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر، مساء السبت، سواحل أراغوا في فنزويلا.

ويأتي هذا الزلزال الجديد تزامناً مع إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، خورخي رودريغيز، ارتفاع عدد ضحايا الزلزالين في البلاد إلى 1430 قتيلاً وأكثر من 3238 مصاباً.

وفي وقت سابق من اليوم، قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، بأن نحو 6,76 ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وأسفرا عن ألف قتيل وعشرات آلاف المفقودين.

وكانت الحكومة العراقية قد أعربت عن بالغ تضامنها ومواساتها مع جمهورية فنزويلا البوليفارية إثر الزلزالين اللذين ضربا البلاد، مؤكدة الاستعداد لتقديم ما يمكن من أشكال المساعدة الإنسانية، والتعاون في جهود الإغاثة والدعم للمتضررين، معبرة عن تمنياتها بالسلامة للشعب الفنزويلي، وتجاوز آثار هذه الكارثة.

ووقع الزلزال السابق، مساء الأربعاء الماضي 24 حزيران/ يونيو الجاري، حيث سجلت هزتان أرضيتان بقوة 7.2 و7.5 درجات بفارق زمني بلغ نحو 40 ثانية.