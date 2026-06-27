بقوة 5.4.. زلزال يضرب باكستان

شفق نيوز- إسلام آباد

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر مناطق في باكستان، يوم السبت، وفق ما أفاد به المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح المركز أن الزلزال وقع على عمق 35 كيلومتراً تحت سطح الأرض، دون أن ترد على الفور تقارير رسمية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

ولم تعلن السلطات الباكستانية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن موقع مركز الزلزال أو تأثيراته المحتملة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الوضع وتقييم الأضرار إن وجدت.

وتقع باكستان على تقاطع عدة صفائح تكتونية نشطة؛ ما يجعلها من الدول المعرضة بشكل متكرر للزلازل.

وتشهد مناطق شمال وغرب البلاد هزات أرضية متكررة نتيجة حركة الصفيحة الهندية واصطدامها بالصفيحة الأوراسية.

وكان زلزال عام 2005 من أكثر الكوارث الزلزالية دموية في تاريخ البلاد؛ إذ أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص وتسبب في دمار واسع النطاق.