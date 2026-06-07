بقرار من نتنياهو.. إسرائيل تعلن استهداف ضاحية بيروت الجنوبية

شفق نيوز- بيروت

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، أن الجيش نفذ غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات استهدفت ما وصفها بـ"بنى تحتية" ومراكز قيادة وتحكم تابعة لحزب الله داخل الضاحية الجنوبية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الهجوم استهدف شقتين في منطقة المريجة، ونُفذ بواسطة طائرتين مقاتلتين أطلقتا نحو 10 صواريخ.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن الغارة استهدفت "هدفاً ثميناً" في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما أكد مكتب نتنياهو أن العملية جاءت رداً على إطلاق نار من جانب حزب الله باتجاه إسرائيل.

في المقابل، أفادت قناة الميادين التابعة لحزب الله بأن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة تحويطة الغدير بالضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

ولم تصدر حتى الآن حصيلة رسمية بشأن حجم الأضرار أو الخسائر الناجمة عن الغارة.