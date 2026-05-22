بقائي: زيارة منير لطهران لا تعني الوصول لمرحلة "حاسمة" في المفاوضات

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، أن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني لا تعني التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال بقائي في بيان له: وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضا للنقاش.

وأضاف: ليس مقررا حاليا مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي ونركز على إنهاء الحرب، في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وتابع: زيارة قائد جيش باكستان لا تعني بالضرورة أننا وصلنا لمرحلة حاسمة في المفاوضات، فالخلافات مع واشنطن كبيرة خاصة بعد الجرائم المرتكبة في الأشهر الماضية.

ووصل مساء اليوم، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران، ضمن سلسلة المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دور الوسيط.