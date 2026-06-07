بقائي: رسالة باكستان وصلت إلى المرشد الإيراني

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الأحد، أن وزير الداخلية الباكستاني سلّم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في طهران رسالة من رئيس وزراء باكستان إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي.

وقال بقائي، في تصريحات لشبكة "سي أن أن"، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه إيران في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة تتمثل في ما وصفه بـ"المواقف الأميركية المتناقضة"، مشيراً إلى أن ذلك يعرقل مسار التفاهمات بين الجانبين.

وأضاف أن واشنطن "تنتهك وقف إطلاق النار" من خلال مهاجمة سفن إيرانية، مؤكداً أن طهران سترد على أي هجمات تستهدفها أو تستهدف مصالحها.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية والوساطات الإقليمية المتعلقة بالملفات الخلافية بين إيران والولايات المتحدة، وسط تبادل الاتهامات بشأن الالتزام بترتيبات التهدئة القائمة.