بـ5,46 مليارات دولار.. الهند توافق على شراء معدات عسكرية

عرض عسكري للجيش الهندي في نيودلهي - 26 كانون الثاني 2026 (ا ف ب)

شفق نيوز- نيودلهي

وافقت الهند، يوم الجمعة، على شراء معدات عسكرية لقواتها المسلحة بقيمة 5,46 مليارات دولار، تشمل صواريخ وأنظمة حرب إلكترونية ومسيّرات متفجرة.

وذكر بيان حكومي أن لجنة تضم كبار الضباط ويرأسها وزير الدفاع وافقت "من حيث المبدأ" على عملية الاستحواذ.

وأشار البيان إلى أن التكلفة التقديرية للصفقة تبلغ حوالي 520 مليار روبية (5,46 مليارات دولار).

وتضمنت الصفقة شراء أنظمة مضادة للمسيّرات وأنظمة حرب إلكترونية، وصواريخ أرض-جو متوسطة المدى وصواريخ محمولة مضادة للدبابات، ومسيرّات متفجرة للجيش الهندي، وفقاً للحكومة.

ولم يحدد البيان الفترة الزمنية لإتمام عمليات الشراء، أو ما إذا كانت المعدات ستستورد أم ستصنع محلياً.

وتسعى الهند أيضاً إلى تحديث أسطولها البحري في ظل تنامي نفوذ بكين في ممرات الشحن الرئيسية في المحيط الهندي.

وأبرزت مواجهة استمرت أربعة أيام مع باكستان، خصمها النووي، ضرورة أن تعمل نيودلهي على تحديث قدراتها الدفاعية.

وتبلغ ميزانية الدفاع الحالية لنيودلهي 85 مليار دولار.

وسعت نيودلهي خلال العقد الماضي إلى تقليل اعتمادها على روسيا، موردها الرئيسي التقليدي للمعدات العسكرية، واتجهت نحو دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي.