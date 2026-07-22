بعد 7 سنوات ممن الانقطاع.. عودة مياه الشرب للحسكة السورية

شفق نيوز- دمشق

إعيد تشغيل محطة مياه علوك بريف رأس العين/سري كانيه شمال محافظة الحسكة بسوريا، اليوم الأربعاء، بعد توقف المحطة عن العمل منذ أواخر العام 2019، وذلك بعد استكمال أعمال صيانة وتأهيل استمرت تسعة أشهر بجهود حكومية ومن منظمات دولية.

وتعد هذه المحطة، المصدر الوحيد للمياه الصالحة للشرب لسكان مدينة الحسكة وبلدة تل تمر وتجمعات سكانية تابعة لهما، ما تسبب انقطاعها خلال السنوات السابقة بأزمة إنسانية كبيرة شملت مدينة الحسكة وخيمات تضم عشرات الاف النازحين في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن مراسم تشغيل المحطة حضرها وزير الطاقة المهندس محمد البشير، و محافظ الحسكة المهندس نور الدين أحمد، إلى جانب مشاركة فود من المسؤولين وممثلي منظمات دولية كاليونسيف والصليب الأحمر الدولي.

وتأتي هذه الخطوة لتأمين مصادر المياه الآمنة، حيث بدأت المحطة بضخ مياه الشرب لتغذية مدينة الحسكة وضواحيها ونواحيها بانتظام، تلبية للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتخفيفاً من معاناتهم جراء الانقطاعات السابقة.

و استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في العام 2020، قطع المياه المغذية للمدن الواقعة شمال شرق سوريا واعتبرت أن الإجراء ليس الأول من نوعه ويعرّض حياة نحو نصف مليون شخص للخطر.

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في 2 أبريل 2020، تركيا لبذل "كل جهدها" لاستئناف توريد المياه من محطة ضخ المياه في علوك، موضحة أن تقاعس السلطات التركية عن ضمان إمدادات مياه كافية لمناطق سيطرة الكورد في شمال شرق سوريا، يضر بقدرة المنظمات الإنسانية على تجهيز المجتمعات الضعيفة لحمايتها، في ظل انتشار الوباء.