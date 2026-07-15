بعد هرمز.. إيران تهدد بإغلاق مضيق باب المندب

شفق نيوز- متابعة

أكدت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق "جميع ممرات التصدير الأخرى التي تنتفع منها الولايات المتحدة وحلفاؤها"، وذلك بعد أن أغلقت إيران مضيق هرمز وأعادت واشنطن فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن الحرس الثوري قوله في بيان ‌إن صادرات المنطقة من الطاقة "إما أن تكون للجميع أو لا أحد".

وقال محللون، وفقا لوكالة "رويترز"، إن إيران تلمح إلى أنها قد تلجأ لحلفائها الحوثيين في اليمن لإغلاق مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما ينذر بفتح جبهة جديدة ضد واشنطن ويهدد اثنين من أهم شرايين الطاقة في العالم.

ويربط المضيق البحر الأحمر بخليج عدن، الذي تمر عبره صادرات النفط السعودية وحصة كبيرة من عمليات الشحن العالمية.

وكان مسؤول حوثي كبير، أكد يوم الاثنين، إن الجماعة مستعدة لإغلاق مضيق باب المندب، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل، إذا واصلت السعودية هجومها على اليمن، وفقا لتقرير نشر على الموقع الإلكتروني لقناة برس تي.في الإيرانية.

وأطلق الحوثيون صواريخ على السعودية، الاثنين الماضي، بعد اتهامهم للمملكة بقصف مطار صنعاء، مما أدى إلى خرق هدنة معلنة منذ أربع سنوات في الصراع بين الرياض والجماعة المتحالفة مع إيران.