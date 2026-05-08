بعد هجوم على ناقلة صينية في هرمز.. بكين ودول "آسيان" قلقة من عودة التوتر

شفق نيوز- بكين

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الجمعة، عن قلقها من عودة التوتر إلى أجواء الشرق الأوسط وتبادل الهجمات مجدداً بين إيران وأميركا، مشيرة إلى أنها تتواصل مع جميع الأطراف لخفض التوتر، بعد تعرض ناقلة لها لهجوم في مضيق هرمز.

وقالت الخارجية الصينية في بيان أوردته وسائل إعلام صينية: "قلقون للغاية بشأن العدد الكبير من السفن المتضررة من التوتر في مضيق هرمز. نحن نحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط".

وبشأن تعرض ناقلة صينية لهجوم في مضيق هرمز، أكدت الخارجية: "يوجد صينيون على متنها ولا تقارير عن إصابات بين أفراد الطاقم حتى الآن".

بدوره أكد وزير خارجية تايلاند، سيهاساك فوانغكيتكيو، أن "دول الآسيان قلقة من الحرب وتريد إنهاءها وأدعو لتمديد وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى".

يأتي ذلك على خلفية هجمات متبادلة بين إيران وأميركا ليل الخميس/ الجمعة، حيث أعلن التلفزيون الإيراني في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، تفعيل الدفاعات الجوية غربي العاصمة طهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الدفاعات الجوية تتصدى لـ"أهداف معادية" غرب العاصمة طهران.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن مسؤول عسكري قوله إن "وحدات معادية" في مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية عقب هجوم شنه الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية.

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن دوي انفجارات بندر عباس مرتبط بمواجهة دفاعية مع "طائرتين صغيرتين".

وأفادت وكالة "مهر" بسماع دوي انفجارات في قشم.

فيما أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأميركية أن جيش الولايات المتحدة نفذ مساء أمس الخميس غارات على ميناء قشم الإيراني ومدينة بندر عباس.

ونقلت القناة عن مسؤول أميركي، قوله إن "الجيش الأميركي نفذ ضربات على ميناء قشم وبندر عباس بإيران لكن هذا ليس استئنافاً للحرب".