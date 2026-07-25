بعد هجوم تل.. إسرائيل تعتقل 80 فلسطينياً وتفصل محافظات شمال الضفة

شفق نيوز- الضفة الغربية

صعّد الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، عملياته العسكرية في الضفة الغربية، ونفذ حملة اعتقالات طالت 80 فلسطينياً، بالتزامن مع توسيع عملياته الهجومية واقتحام مناطق عدة، وسط استمرار التوتر عقب الهجوم الذي أودى بحياة إسرائيليين اثنين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الجيش اقتحمت مناطق واسعة في مدينة جنين، ونفذت عمليات دهم وتفتيش، كما اقتحمت منازل في قرية بيرين شرقي الخليل، وعمدت إلى تدمير محتوياتها.

من جانبه، أعلن "نادي الأسير الفلسطيني" اعتقال 80 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، معظمهم في قرية تل التابعة لمحافظة نابلس، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية تنفذ حملات دهم واعتقال واسعة في عدد من المناطق.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش تلقى أوامر بتوسيع نطاق عملياته الهجومية في الضفة الغربية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الجمعة، بدء عملية عسكرية عقب مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم إطلاق نار بقرية تل، وهو الهجوم الذي أسفر أيضاً عن مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين.

ويأتي التصعيد بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، توسيع الإجراءات العسكرية في الضفة الغربية، بما يشمل هدم منزل منفذ الهجوم في بلدة تل، وتنفيذ عمليات واسعة في عدد من القرى، بالتزامن مع فرض حصار على مدينة نابلس وبلدة تل عقب الهجوم.