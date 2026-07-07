بعد هجوم الناقلات.. قطر تستدعي ممثل طهران والسعودية تحملها المسؤولية

شفق نيوز- الدوحة/ الرياض

أعربت قطر والسعودية، يوم الثلاثاء، عن إدانتهما واستنكارهما الشديدين لاستهداف الناقلة القطرية "الركيات" والناقلة السعودية "وديان" أثناء عبورهما قرب مضيق هرمز.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها استدعت نائب السفير الإيراني محسن محمد قانعي إلى مقر الوزارة وسلمته مذكرة احتجاج على استهداف الناقلة القطرية.

كما تضمّنت المذكرة رفض دولة قطر القاطع لهذا الاعتداء وما يمثله من مساس بأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة.

وطالبت المذكرة إيران بالوقف الفوري لأي ممارسات تمس أمن المنطقة، والكف عن تعريض أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر.

كما أكدت احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها في اتخاذ ما تراه مناسباً وفقاً للقانون الدولي لحماية مصالحها ومقدراتها، بالإضافة إلى مطالبتها إيران بتقديم توضيحات عاجلة بشأن هذا الاستهداف، واتخاذ إجراءات فورية تحول دون تكراره، والالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة بأشد العبارات استهداف إيران للناقلة السعودية "وديان"، خلال عبورها مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية "الركيات"، مؤكدةً أن "هذه الاعتداءات المرفوضة، هي اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية".

وأوضحت السعودية، أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكاً جسيماً للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية.

كما شددت المملكة على مطالبتها لإيران بالوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدةً تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة.

وكانت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي تعرضتا لأضرار بالقرب من مضيق هرمز، عقب تقارير أفادت بأن الحرس الثوري الإيراني أطلق صواريخ على سفينتين أثناء عبورهما الممر المائي خلال الليل.

وتأتي هذه الحوادث رغم الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تضمن ترتيبات لضمان استمرار الملاحة خلال فترة التهدئة، إلا أن الخلاف لا يزال قائماً بشأن مسارات العبور وآلية إدارة حركة السفن في المضيق.

وتواجه شركات الشحن معضلة متزايدة في اختيار مسارات الإبحار، في ظل استمرار التوترات الأمنية وتضارب التعليمات الخاصة بالممرات البحرية.

ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى القسم الأكبر من صادرات الغاز الطبيعي المسال من منطقة الخليج، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية.