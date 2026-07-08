بعد هجمات قرب هرمز.. 4 ناقلات نفط وغاز تتراجع عن العبور

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أظهرت بيانات لتتبع السفن، يوم الأربعاء، أن 4 ناقلات نفط وغاز تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، بعد تجدد الهجمات على سفن ​في الممر المائي الاستراتيجي.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن تغيير ‌هذه الناقلات لمسارها يأتي بعد تعرض ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي لأضرار بالقرب من المضيق أمس الثلاثاء، جراء استهدافها بصواريه إيرانية.

وبحسب تفاصيل أولية، تعرضت ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية، هي "الركيات"، لإصابة في جانبها الأيسر أثناء عبورها المضيق، ما أدى إلى اندلاع حريق قرب غرفة المحركات وخلق مخاوف من خطر انفجار، فيما أعلنت سلامة الطاقم وإجلاء أفراده.

كما تضررت ناقلة النفط السعودية "وديان" قبالة الساحل العماني خلال عبورها المنطقة.

وحملت قطر والسعودية إيران المسؤولية عن الهجمات، فيما قالت الخارجية الإيرانية إن السفن التي تستخدم مسارات غير منسقة أو تعبث بأنظمة التعقب تعرض نفسها للمخاطر وتعرقل جهود طهران لتسهيل المرور الآمن في المضيق.

وتسبب التصعيد في ارتفاع أسعار النفط بأكثر من خمسة في المئة، وسط مخاوف من اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره عادة كميات كبيرة من صادرات النفط والغاز من الخليج إلى الأسواق العالمية.