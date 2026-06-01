بعد إنذار بالإخلاء.. الجيش الإسرائيلي يقصف بلدات لبنانية وحزب الله يرد بالصواريخ

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وسائل إعلام، يوم الاثنين، بقيام الجيش الإسرائيلي بقصف بلدة صور جنوبي لبنان، بعد تحذيرات إسرائيلية لسكان الضاحية بالإخلاء، فيما ردّ حزب الله باستهداف جنود إسرائيليين ومستوطنات بالصواريخ.

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي، رصد سقوط مسيرة انتحارية قرب الحدود مع لبنان دون وقوع إصابات، فضلاً عن سقوط مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة رأس الناقورة داخل إسرائيل.

وأضاف، أن حزب الله بنى "بنية تحتية إيرانية" فوق الأرض وتحتها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي، أن السيطرة على مرتفعات "الشقيف" لها دلالات عملياتية مهمة، كونها تمثل "مركز عصب" لحزب الله.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي تأكيده، أن قرار إسرائيل بتنفيذ ضربات في ضاحية بيروت الجنوبية اتخذ بالتنسيق مع واشنطن.

بالمقابل، أصدر حزب الله اللبناني، بيانات عدّة أعلن فيها استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في مستوطنة كريات شمونة.

وذكر الحزب، أن "تجمعاً لآليات وجنود إسرائيليين في الأطراف الجنوبية لبلدة دبين تم استهدافهم بالصواريخ، فضلاً عن استهداف آلية اتصالات إسرائيلية في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، بمسيرة انقضاضية".

وأشار إلى استهداف غرفة لجنود إسرائيليين في موقع العباد على الحدود اللبنانية الجنوبية بمسيرة "أبابيل" الانقضاضية.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 3433 قتيلاً و10395 مصابا في القصف الإسرائيلي منذ 2 آذار/ مارس الماضي.

وفي وقت سابق من، اليوم الاثنين، أنذر الجيش الإسرائيلي، سكان منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، ودعاهم إلى إخلائها حفاظاً على سلامتهم.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "ينذر جيش الدفاع سكان منطقة الضاحية في بيروت ويدعوهم إلى الإخلاء حفاظاً على سلامتهم".

وأضاف: "إذا واصل حزب الله إطلاق القذائف الصاروخية نحو مدن وبلدات إسرائيل، سيرد جيش الدفاع باستهداف أهداف في الضاحية الجنوبية".

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنهما أصدرا أوامر للجيش بشن هجمات على ضاحية بيروت الجنوبية.

ويأتي الإعلان بعد أن كشفت تقارير صحفية أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة السماح لها بتوسيع هامش عملياتها العسكرية في لبنان، بما يشمل إمكانية تنفيذ غارات جوية في منطقة بيروت، في ظل استمرار المواجهة مع حزب الله.