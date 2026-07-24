بعد مقتل وإصابة إسرائيليين.. نتنياهو وكاتس يقرران البدء بتشريع بؤر استيطانية في الضفة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، البدء بمسار لتشريع بؤر استيطانية وإقامة بؤر جديدة بالضفة الغربية.

وذكر الديوان في بيان أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش باتخاذ خطوات بعد حادث بلدة تل، وأمرا الجيش بهدم منزل من نفذ إطلاق النار تجاه الإسرائيليين في البلدة.

ولفت إلى صدور أوامر للجيش بتنفذ عملية واسعة في القرى التي تشكل مصدرا لـ"الإرهاب"، فضلاً عن جمع السلاح من هذه القرى وسحب تصاريح العمل من السكان.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قُتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون، بإطلاق نار في مستوطنة "حفات جلعاد" شمال الضفة الغربية.