بعد مطالبته بالضغط على إسرائيل.. جوزيف عون يتوجه إلى واشنطن

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون سيجري زيارة إلى البيت الأبيض في 21 تموز/ يوليو الجاري، بحسب موقع "العربية/الحدث".

ودان الرئيس اللبناني، اليوم، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مجدداً دعوة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما، التي من المقرر أن تستضيف جولة سادسة من المحادثات بين الجانبين على مستوى السفراء يومي 15 و16 تموز/ يوليو، لتكون السادسة منذ انطلاق مسار التفاوض في الربيع الماضي.

وتأتي هذه الجولة بعد سلسلة اجتماعات استضافتها واشنطن، أعقبت توقيع اتفاق إطاري برعاية الولايات المتحدة الشهر الماضي، يهدف إلى التوصل إلى "سلام دائم" بين الجانبين، بعد خمسة أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق الإطاري على أن يتولى الجيش اللبناني بسط سلطته تدريجياً في جنوب البلاد، بالتزامن مع نزع سلاح حزب الله، بدءاً من "مناطق تجريبية"، مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية من تلك المناطق، على أن تُحدد تفاصيل التنفيذ في مراحل لاحقة.