بعد مسيّرات من لبنان.. سموتريتش: يجب إسقاط مبان في الضاحية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الأحد، إلى تنفيذ رد عسكري في الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي رصد مسيّرات أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وقال سموتريتش إن "إطلاق النار من لبنان نحو بلدات الشمال يمثل اختباراً لمعادلة الضاحية التي أعلنها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو"، مطالباً بـ"تنفيذها بحزم وإسقاط مبانٍ في الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على تلك الهجمات".

في غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد سقوط وانفجار مسيّرتين اخترقتا الأجواء الإسرائيلية في منطقة الجليل الغربي، مؤكداً عدم تسجيل إصابات جراء الحادث.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المسيّرات التي أُطلقت من الأراضي اللبنانية كانت تستهدف مواقع عسكرية قرب الحدود في منطقة رأس الناقورة.

وأعلن حزب الله، مساء أمس السبت، اشتباكه مع قوة إسرائيلية قال إنها توغلت داخل بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، مؤكداً تدمير عدد من الآليات العسكرية خلال المواجهات.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام بشن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة بلاط التابعة لقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً مساء يوم الأحد، لبحث تطورات الاتفاق الجاري بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على الجبهة اللبنانية.