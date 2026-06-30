بعد قطر.. طهران تنفي وجود مفاوضات مع واشنطن في الدوحة

شفق نيوز- طهران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، مساء الثلاثاء، إن وجود نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي في العاصمة القطرية الدوحة يتماشى مع متابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وذكر بقائي أنه "لا توجد لدينا أي خطط لإجراء مفاوضات مع الجانب الأميركي على أي مستوى خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبيناً أن "إرسال وفد من الخبراء برئاسة نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي إلى قطر يأتي في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وتابع: "منذ 18 حزيران/ يونيو وحتى اليوم، اغتنمنا كل فرصة لمتابعة تنفيذ مختلف بنود هذه المذكرة، وسيكون الاجتماع المقرر عقده في الدوحة مع قطر أيضاً".

وأكد: "سنستغل كل فرصة لمراجعة تنفيذ جميع بنود مذكرة التفاهم. وسنركز في اجتماع الغد بشكل أساسي على المسائل المتعلقة بتوافر الأصول الإيرانية المفرج عنها، وسنراجع بالتأكيد بنوداً أخرى أيضاً".

وفيما يتعلق بلبنان، تابع بقائي، قائلاً إن "البند الأول بندٌ هام، سواء عبر الوسطاء أو من خلال تبادل الرسائل، وسيتم مناقشة هذا الأمر غداً. وينص على وقف الحرب في لبنان مع توضيح جميع التفاصيل الواردة في البند الأول".

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد أكدت الثلاثاء، عدم وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن سير المفاوضات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.