بعد قصف إيراني.. إغلاق منفذ حدودي عراقي مع الكويت بشكل مؤقت

شفق نيوز- الكويت

أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، مساء اليوم الخميس، بإغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت مؤقتاً، بعد الهجمات الأخيرة على منفذ العبدلي الكويتي.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية، قد أعلنت مساء الخميس، تعرّض منفذ العبدلي الحدودي المحاذي للعراق، لاستهدافٍ متكرر بـ"طائرات مسيّرة معادية"، أسفر عن وقوع أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وبحسب بيان للمتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، تابعته وكالة شفق نيوز، فإن الجهات المختصة باشرت، فور وقوع الحادث، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي السياق، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بإخلاء موظفي منفذ سفوان العراقي المحاذي لمنفذ العبدلي الكويتي بعد الاستهداف الأخير الذي جاء بعد ساعات من هجوم مشابه رداً على تعرض منطقة الشلامجة داخل الأراضي الإيرانية لقصف سابق.

في حين أعلنت قوة الإطفاء العام في الكويت، عصر الخميس، السيطرة على الحريق الذي اندلع في منفذ العبدلي شمالي البلاد، إثر استهدافه بطائرات مسيّرة معادية، من دون تسجيل أي إصابات بشرية.