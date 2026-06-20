بعد إغلاق هرمز.. وفد إيراني إلى سويسرا لمتابعة تعهدات واشنطن

شفق نيوز- طهران

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، مغادرة وفد إيراني إلى سويسرا لمتابعة تنفيذ "تعهدات" الولايات المتحدة وفق مذكرة التفاهم.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن "البند الأول هو الأهم في مذكرة التفاهم، والطرف المقابل أخل بالتزامه بإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان".

ودعت الخارجية الإيرانية، أميركا إلى "الإسراع بتنفيذ مذكرة التفاهم".

وأضافت: "لم نوقع تفاهما لن يتم تنفيذه ومقاربتنا هي الالتزام مقابل الالتزام".

وأوضحت الوزارة، أن "بنود وقف الحصار البحري تم تنفيذها وفتح مضيق هرمز طبقاً لمذكرة التفاهم"، مبينة أن "بنود مذكرة التفاهم هي مجموعة متكاملة وإذا لم يتم تنفيذ بعضها فإنها ستواجه مشكلات".

ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية لـ"خاتم الأنبياء" العسكرية في إيران، إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن والملاحة البحرية، رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.

في المقابل، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، إنه لا دليل على إغلاق إيران مضيق هرمز، بعدما أعلن الجيش الإيراني إغلاق المضيق رداً على استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وأضاف فانس في مقابلة مع "فوكس نيوز"، أن واشنطن "ستمنح فرصة للمفاوضات مع إيران، وواثقون من قدرتنا على الحفاظ على وقف النار".

هذا وتواصلت الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب ووسط لبنان، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 13 آخرين بينهم أطفال ونساء على الرغم من اتفاق تعليق الحرب بين الطرفين الذي أعلن يوم أمس.