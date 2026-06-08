بعد تهديد ولايتي.. إعلام إيراني يتحدث عن إغلاق باب المندب

شفق نيوز- طهران

تداولت وسائل إعلام إيرانية عبر منصات على تطبيق "تلغرام"، يوم الاثنين، أنباءً عن إغلاق مضيق باب المندب أمام حركة الملاحة البحرية، واصفة الخطوة بأنها "رسمية".

وكان مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي قد قال، إن "الأمن الحالي في باب المندب لا ينبغي أن يوقع العدو في خطأ في الحسابات، فحلقات المقاومة قادرة على إغلاق كلا الممرين المائيين".

وأضاف: "الخيار بيدكم؛ إما وقف الحماقة، أو الدخول في معادلة ضابطة لإغلاق المضيقين".

ولم تتضمن التصريحات المتداولة تفاصيل إضافية بشأن آلية أو توقيت الإغلاق المعلن.

ويأتي هذا بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً من عدة موجات على إسرائيل، ردا على استهداف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما تعتبره طهران خطا أحمر، في إطار المفاوضات التي تجريها مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

هذا وما زال العالم يعاني اقتصاديا من تحكم إيران بشكل كبير في مضيق هرمز ومرور السفن فيه، وما تلاه من حصار بحري على الموانئ الإيرانية.