بعد تمرد في الجيش الإسرائيلي.. كاتس يجرى "تقييما للوضع"

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الخميس، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أجرى تقييما للوضع الأمني، رفقة رئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين.

وأوضحت وزارة الدفاع أن "كاتس اطلع على الوضع الاستخباراتي والعملياتي، وقدرات الجيش وخطط مختلف السيناريوهات".

كما قال كاتس: سنواجه أي تهديد في أي وقت تقتضيه الحاجة، والجيش مستعد وجاهز لأي سيناريو دفاعًا وهجومًا".

وكانت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، قد أفادت في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حالة من التمرد شهدتها إحدى كتائب الجيش الإسرائيلي، بعدما غادر عشرات الجنود الميدان.

ووصفت الصحيفة الحادث بأنه "غير مسبوق وخطير للغاية"، مشيرة إلى أن عشرات الجنود من كتيبة "تسابار" التابعة للواء "غفعاتي" غادروا قاعدتهم الميدانية، ظهر اليوم الخميس، متجهين جنوبًا وهم يهتفون بأغانٍ تحريضية ضد الضباط.

وبحسب "يديعوت آحرونوت"، احتج الجنود على قيام قادتهم في الجيش الإسرائيلي بتحطيم لافتات خاصة بهم، قالت الصحيفة إنها "تتعلق بأحداث غير مألوفة ضمن تقاليد الشباب في الكتيبة".

وفي محاولة لتهدئة الأوضاع واحتواء احتجاجات أهالي الجنود، أبلغ قائد الكتيبة ذويهم بأن الجنود سيعودون بحلول الساعة الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أن كثيرين منهم غادروا "تحت ضغط اجتماعي".

وأضافت الصحيفة أن عددًا من ضباط اللواء قاموا بتمشيط المنطقة بسياراتهم لتحديد أماكن الجنود وإعادتهم إلى القاعدة.