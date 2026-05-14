بعد تعرضها لـ350 هجوماً.. أميركا تؤكد قطع إمدادات وكلاء إيران في المنطقة

شفق نيوز- واشنطن

كشف الجيش الأميركي عن تعرض القوات والدبلوماسيين الأميركيين لأكثر من 350 هجوماً نفذتها جماعات مدعومة من إيران خلال آخر 30 شهراً (عامين ونصف العام)، مؤكداً في الوقت ذاته أن حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي اليمنية، باتوا معزولين عن إمدادات السلاح والدعم الإيراني.

وقال قائد القيادة المركزية (CENTCOM)، الأدميرال براد كوبر، في شهادة بشأن وضعية القيادة المركزية الأميركية في المنطقة، بحسب تدوينات نشرها على منصة إكس، إن "الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران هاجمت القوات والدبلوماسيين الأميركيين أكثر من 350 مرة، بمعدل هجوم واحد كل ثلاثة أيام تقريباً".

وأضاف كوبر، أن تلك الهجمات "أدت إلى مقتل أربعة من أفراد الخدمة العسكرية الأميركية وإصابة ما يقرب من 200 آخرين".

وأشار إلى أن هذه المعطيات تعكس حجم التهديدات المستمرة التي تواجهها القوات الأميركية المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد أنشطة الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.

وفي جانب آخر من شهادته، أكد قائد القيادة المركزية، أن (حماس وحزب الله اللبناني، إضافة إلى جماعة الحوثيين) أصبحت اليوم مقطوعة عن إمدادات الأسلحة والدعم الإيراني.

وخلص كوبر، إلى أن "هذه النتيجة لم تكن حتمية ولم تتحقق بالصدفة، بل جاءت تتويجاً لأشهر من التخطيط الدقيق المبني على عقود من الخبرة".