بعد تصريح عراقجي.. الخارجية الإيرانية: الحديث عن التوصل لاتفاق "ليس جديدا"

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، يوم الجمعة، أن الحديث عن قرب التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة "ليس جديدا"، فيما بين أن نص الاتفاق يخضع للمراجعة النهائية.

وقال بقائي في بيان له: الحديث عن قرب التوصل إلى تفاهم ليس بالجديد، وأن المشكلة التي واجهتنا طوال هذه الفترة تكمن في التصريحات المتناقضة للطرف الآخر (واشنطن).

وتابع "لا نؤكد أيًا من التكهنات المثارة حول نص التفاهم، وأن عدم إمكانية الحديث عن تفاصيل المسار الدبلوماسي لا يعني بأي حال من الأحوال حجب المعلومات عن الشعب".

وبين أن "ما يتعلق بنص التفاهم، نحن حاليًا في مراحل التقييم والمراجعة النهائية داخليًا، واجتماعات المؤسسات والجهات المعنية لا تزال مستمرة في هذا الصدد".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، أن مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبحت "أقرب من أي وقت مضى" إلى التنفيذ، مؤكداً أن تفاصيلها سيتم مشاركتها مع الرأي العام في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، التوصل إلى صيغة نهائية ومتفق عليها لنص "اتفاق السلام" بين الولايات المتحدة وإيران.

كما توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مساء اليوم، توقيع اتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الاثنين المقبل، مشيراً إلى أن طهران "اعتذرت سراً" عن نشر "معلومات كاذبة" حول بنود الاتفاق.