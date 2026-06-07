بعد الهجوم.. إيران تجري اتصالات مع 3 دول وإسرائيل تصادق على خطط عسكرية

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، مساء اليوم الأحد، إنه ناقش "رد إيران" على "انتهاكات إسرائيل" في لبنان مع وزيري خارجية بريطانيا وتركيا وقائد الجيش الباكستاني، في وقت صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على خطط لعمليات عسكرية مستقبلية، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية: "في مكالمات هاتفية منفصلة، ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي آخر التطورات الإقليمية في أعقاب رد إيران على الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان".

كما نشر عراقجي تدوينة على منصة "إكس" أرفقها بصورة تظهر علمي إيران ولبنان، ولم تتضمن التدوينة أي تفاصيل، إلا أن نشرها مرفقة بعلمي البلدين يأتي في الوقت الذي شنت إيران هجمات صاروخية على شمال إسرائيل.

من جهة اخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد إيفي دفرين، مساء الأحد، إن رئيس الأركان الفريق إيال زامير صادق على خطط لعمليات عسكرية مستقبلية، وذلك عقب الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير، مؤكداً أن الجيش "جاهز ومستعد" لمواجهة أي تطورات.

وأضاف دفرين، في تصريحات متلفزة، أن إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية، معتبراً أن طهران "ارتكبت خطأً جسيماً".

وأشار إلى أن إسرائيل ستواصل عملياتها ضد حزب الله في لبنان، قائلاً إن إيران تحاول "فرض معادلة جديدة" من خلال مهاجمة إسرائيل رداً على عملياتها في لبنان، مضيفاً: "لن نسمح بذلك".

ولم يؤكد المتحدث العسكري الإسرائيلي ما إذا كانت إسرائيل ستنفذ رداً فورياً على الهجوم الإيراني.