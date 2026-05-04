بعد الهجوم الإيراني.. الإمارات تلجأ للتعليم "عن بعد" وسط إدانة عربية ودولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، يوم الاثنين، تحويل الدراسة إلى نظام التعلم عن بعد، ابتداءً من يوم غد الثلاثاء حتى الجمعة 8 أيار/ مايو 2026، وذلك بعد الهجوم الإيراني الجديد على أراضيها.

هذا وأدان مجلس التعاون الخليجي، "الاعتداء" على الإمارات، فيما وصفه بـ "العمل العدواني الخطير والتصعيد السافر".

من جانبه، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات بالمسيرات الحربية والصواريخ، مستهدفاً منشآت مدنية في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط، "الإعتداء الإيراني السافر" الذي إستهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع "الأعمال العدوانية الإيرانية" التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملا إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها "غير المشروعة" والتي "تهدد" السلم والأمن الدوليين.

إلى ذلك، أدانت مصر ما وصفتها بـ "الهجمات الآثمة" التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، واصابة عدد من الأفراد.

وأكدت مصر، تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، معبرة عن رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي، محذرة من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات.

الاتحاد الأوروبي بدوره، عدّ هجمات إيران على الإمارات بأنها "انتهاك صارخ" للسيادة والقانون الدولي.

وأكد أن أمن الشرق الأوسط له تداعيات مباشرة على أوروبا.

وتعرضت الإمارات لهجوم إيراني هو الثاني، خلال اليوم، عبر صواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت وزارة الداخلية الإماراتية في بيان: تتعامل الدفاعات الجوية مع هجوم صاروخي وبالطائرات المسيرة.

فيما أكد مستشار رئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن "النظام الإيراني اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه".

وتابع: أخطأت إيران العنوان "مجددا"، مبينا: موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة بالمنطقة.

وبين أن: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين يعتبر إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.

وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عصر اليوم الاثنين، رصد 4 صواريخ إيرانية جوالة فوق أراضيها، وهو الهجوم الأول.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وسائل إعلام إماراتية، ان الصواريخ تم التعامل بنجاح مع ثلاث منها فوق المياه الإقليمية للدولة وسقط آخر في البحر.

وكانت إيران قد استهدفت مراكز عدّة في الإمارات خلال الحرب بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والتي بدأت نهاية شهر شباط/ فبراير الماضي وانتهت في شهر نيسان/ أبريل المنصرم.