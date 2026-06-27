بعد الهجمات على البحرين.. إدانات عربية لـ"ضربات إيران"

شفق نيوز- متابعة

فجرت الهجمات الإيرانية الأخيرة بالطائرات المسيرة على أراضي البحرين، موجة من الردود العربية المستنكرة، والتي اعتبرت تلك الهجمات انتهاكا لسيادة البحرين.

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، اليوم السبت، عن إدانته لهجمات إيران "الغادرة على البحرين واستهداف البنى والأعيان المدنية"، حسب تعبيره

وأضاف البديوي أن "استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة، يؤكد على رغبته في تقويض المبادرات الرامية إلى احتواء الأزمة، وعرقلة كل المساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد الأمين العام، دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

في حين أكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة مملكة البحرين، وتهديداً لأمنها واستقرارها"، على حد قولها.

وأعربت الوزارة عن "تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها".

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن "إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين بعدد من الطائرات المسيّرة، في انتهاك صارخ لسيادتها، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية الكويتية في بيانها، أن "استمرار هذه الاعتداءات، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، يمثل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار، وتهديداً لأمن المنطقة واستقرارها".

وجددت الوزارة "موقف دولة الكويت الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة، ووقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

وكانت وزارة الخارجية البحرينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تعرض أراضيها لاستهداف إيراني عبر طائرات بدون طيار، فجر اليوم.

وأعربت الخارجية البحرينية، عن" إدانة مملكة البحرين بأشدّ العبارات لاستهداف أراضيها فجر اليوم، السبت 27 حزيران/يونيو 2026، بعددٍ من الطائرات المسيّرة الإيرانية، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتها، وتهديدٍ سافرٍ لأمن المواطنين والمقيمين، وخرقٍ فاضحٍ للأعراف والمواثيق الدولية التي تُحرّم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين".