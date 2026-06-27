بعد الهجمات الليلية.. إيران تتهم أميركا وإسرائيل بانتهاك مذكرة سويسرا

شفق نيوز- طهران

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، الغارات الجوية التي شنتها القوات الأميركية على مواقع في السواحل الجنوبية لإيران، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً لمذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان، أنها "تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش الأميركي مساء أمس على نقاط في سواحلنا الجنوبية".

وأضافت أن "الهجمات الأميركية التي استهدفت منشآت المراقبة الساحلية تشكل انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم"، متهمة في الوقت نفسه إسرائيل بـ"تنفيذ هجمات على لبنان بالتنسيق مع واشنطن، وأن ذلك يمثل أيضاً انتهاكاً للبند الأول من مذكرة التفاهم.

ونبهت الخارجية الإيرانية، إلى أن "الضربات الدفاعية التي نفذتها إيران ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأميركية تستند إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس.

وأعلنت باكستان وقطر، يوم 23 حزيران الجاري، انتهاء الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، وذلك بعد بداية متوترة اتسمت بإعلان طهران إغلاقها مضيق هرمز مرة أخرى، وتكرار الرئيس ⁠الأميركي دونالد ترامب التهديدات باستئناف الهجمات على إيران.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الدولتين الوسيطتين، قطر وباكستان، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 60 يوما.

ووفقا للبيان، فإن الأطراف اتفقت كذلك، على آلية لإنهاء القتال في لبنان وفتحت خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر المضيق المتنازع عليه.