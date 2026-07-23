بعد الكويت.. الحرس الثوري يستهدف قواعد أميركية في الأردن

شفق نيوز- طهران/ عمّان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهداف قواعد أميركية في الأردن، مؤكداً تدمير معدات ومنظومات دفاع جوي أميركية، ومعتبراً الهجوم رداً على الضربات الأميركية ضد إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن الهجوم استهدف قاعدة أميركية في الأردن، وأسفر عن تدمير رادار تابع لمنظومة THAAD للدفاع الصاروخي، ومنظومة باتريوت، ورادار C-RAM، إلى جانب إحراق خزانات الوقود ومستودع لمعدات المروحيات ومنشأة لصيانة وإصلاح المروحيات.

وأضاف أن استهداف القوات الأميركية يأتي رداً على الهجمات الأميركية على الأراضي الإيرانية، معتبراً أن القواعد التي تنطلق منها تلك الهجمات تمثل "هدفاً مشروعاً" من وجهة نظره.

كما رفض الحرس الثوري الاتهامات الموجهة لإيران بانتهاك سيادة الدول، معتبراً أن الولايات المتحدة هي التي تنتهك سيادة الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأميركية.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق، استهداف مواقع للقوات الأميركية في قاعدتي علي السالم والعديري في الكويت، وقال إن الضربات شملت مستودعاً للتجهيزات العسكرية ومنظومة باتريوت وحظيرة لطائرات مسيرة من طراز MQ-9 ومروحيات أميركية، إضافة إلى برج اتصالات، وذلك رداً على الضربات الأميركية داخل إيران.