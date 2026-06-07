بعد العراق.. سوريا تغلق ممراتها الجوية الجنوبية وتعلق العمل بمطار دمشق

شفق نيوز- دمشق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، مساء اليوم الأحد، إغلاق الممرات الجوية الجنوبية للجمهورية العربية السورية بشكل مؤقت لمدة 12 ساعة حتى صباح يوم غد، نظراً للتطورات الحاصلة في المنطقة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العمليات التشغيلية في مطار دمشق الدولي تم تعليقها طوال فترة الإغلاق حتى الساعة 11 من صباح يوم غد الاثنين.

وأكدت الهيئة أنها "تتابع المستجدات بشكل مستمر، وستتخذ الإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة حركة الطيران والمسافرين".

ويأتي القرار بالتزامن مع إعلان العراق، إغلاق مجاله الجوي، في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، فيما أعلنت إيران إغلاق أجواء البلاد الغربية.

وجاء القرار بالتزامن مع استهداف إيراني بالصواريخ لمناطق عدة في شمال إسرائيل على خلفية توسع عسكري لإسرائيل في لبنان.

ورصد الجيش الاسرائيلي، في وقت سابق من مساء يوم الأحد، قصفاً صاروخياً إيرانياً، فيما أكد استعداده للمواجهة.

وذكرت وسائل إعلام، أن انفجارات دوت في مناطق شمال إسرائيل بعد القصف الإيراني.