بعد الضربات الأميركية.. إيران تدين خرق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- طهران

وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الغارات الجوية الأميركية التي استهدفت جنوب البلاد فجر الأحد، بأنها "انتهاك واضح" للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إسلام آباد، مؤكدة أن الولايات المتحدة "لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها".

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة "فارس" الإيرانية"، إن "الولايات المتحدة لا تولي أدنى قيمة أو مصداقية لالتزاماتها، وخرق الوعود جزء من طبيعتها"، معتبرة أن الضربات الجوية الأخيرة تمثل خرقاً متكرراً للتفاهمات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وشنّت الولايات المتحدة ضربات جوية جديدة على مواقع داخل إيران، يوم الأحد، رداً على هجوم بطائرة مسيرة استهدف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد بضرب مواقع عسكرية أميركية في الكويت والبحرين.

وفي منشور على منصته تروث سوشيال، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران من مواصلة التصعيد، قائلاً إن واشنطن قد تضطر إلى "إكمال المهمة عسكرياً" إذا استمرت الهجمات.