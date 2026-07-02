بعد الزلزالين المدمّرين.. فنزويلا تسجل 782 هزة ارتدادية

شفق نيوز- كاراكاس

سجلت فنزويلا 782 هزة ارتدادية منذ الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/ حزيران الماضي.

وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، للتلفزيون المحلي في فنزويلا: "منذ مساء 24 حزيران/ يونيو وحتى الآن، أحصينا 782 هزة ارتدادية"، مشيرا إلى أن معدل تكرار الهزات الارتدادية وقوتها مستمر في الانخفاض.

وكانت فنزويلا قد تعرضت الأسبوع الماضي لزلزالين قويين بلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجات.

وبلغت حصيلة الضحايا 2295 قتيلا، فيما تجاوز عدد المصابين 11267.