بعد الزلزالين.. الصحة العالمية تحذر من خطر تفشي الأمراض في فنزويلا

شفق نيوز- كاراكاس

كشفت منظمة الصحة ​العالمية، يوم الثلاثاء، عن تعرض نظام ​الرعاية الصحية في فنزويلا لضغوط كبيرة، محذرة من تعرض المواطنين لخطر تفشي أمراض مثل "الحمى الصفراء" و"حمى ‌الضنك".

وقال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن ‌الآلاف من النازحين جراء الزلزالين معرضون أيضاً لخطر تفشي أمراض مثل الحمى الصفراء وحمى ‌الضنك، ⁠خاصة في ظل التغطية التطعيمية المنخفضة نسبيا.

وأكد أن ما لا يقل عن ثلاثة مراكز صحية تعرضت لأضرار جسيمة، بينما تضررت ​ستة مراكز أخرى أو باتت تعمل جزئيا فقط.

وأشار ليندماير، إلى أن ⁠النتائج الأولية كشفت عن فوضى ‌في تقديم الخدمات وتدفق المرضى، داخل المستشفيات التي تتسم بالاكتظاظ والتراكم المتزايد للحالات الجراحية المتأخرة.

ولفت إلى أن العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية المتخصصين في رعاية الأمومة في لا جوايرا ما ‌زالوا في عداد المفقودين، ⁠مما أدى إلى ما وصفه بـ"فجوة خطيرة في الرعاية الخاصة بالولادة".

يشار إلى أن أكثر من 1700 شخص لقوا ​مصرعهم وأصيب أكثر من 5 آلاف بجروح بعد أن ⁠ضرب الزلزالان المتتاليان اللذان بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة البلاد ودمرا مئات المباني ⁠وألحقا أضرارا كبيرة بالبنية التحتية.