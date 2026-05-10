بعد التهديد الإيراني.. ماكرون ينفي نية نشر سفن حربية في هرمز

شفق نيوز- باريس

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي في نيروبي إن باريس "لم تفكر مطلقاً" بنشر سفن حربية في مضيق هرمز، بل القيام بمهمة تأمين للملاحة البحرية "منسقة مع إيران".

وشدد ماكرون على تمسكه بهذا الموقف، وذلك بعدما حذر مسؤول إيراني من رد "حاسم وفوري" على فرنسا وبريطانيا في حال نشرتا سفناً حربية في المضيق، بعد إعلان من لندن وباريس بهذا الشأن، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي شأن آخر، أعرب ماكرون، عن أمله في أن تشكّل الزيارة التي أجرتها مؤخراً الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية أليس روفو إلى الجزائر، "بداية لاستئناف" العلاقات بين البلدين.

وقال ماكرون: "أعتبر من واجبي الدفاع عن مصالح الفرنسيات والفرنسيين"، التي تتمثّل في "إقامة علاقات سلمية وبنّاءة مع الجزائر".

وأضاف: "يجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على الاحترام المتبادل، ولكن يجب أن تسمح لنا بإيجاد حلول لجميع القضايا"، منتقداً في الوقت ذاته "المواقف السياسية الداخلية" التي تسبّبت في "الكثير من الضرر" لكلا البلدين.