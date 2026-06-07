بعد "التصعيد المفاجئ".. محادثات لبنانية إسرائيلية جديدة بعد أسبوعين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، مساء اليوم الأحد، أن محادثات جديدة سيتم استئنافها بين إسرائيل ولبنان بعد أسبوعين من الآن بغية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية الأميركية، قولها إن "22 حزيران/ يونيو الجاري سيكون موعداً لعقد جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان".

يأتي ذلك بالتزامن مع ضربات صاروخية وجهتها إيران إلى إسرائيل على خلفية توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وهو ما اعتبرته طهران "خرقاً" لمفاوضاتها مع أميركا وحددت أن يكون وقف الهجمات الإسرائيلية ضد لبنان من ضمن بنود المفاوضات.