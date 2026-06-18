بعد الاتفاق.. ضوابط إيرانية جديدة لعبور السفن من مضيق هرمز

شفق نيوز- طهران

حدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يوم الخميس، ضوابط عبور السفن التجارية من مضيق هرمز، مؤكدة عدم فرض رسوم للعبور، مع تأمين السفن ضمن المسارات المحددة لها.

وذكر المجلس بحسب ما نشرته وكالة تسنيم للأنباء: "يتعين على السفن التجارية الراغبة في عبور مضيق هرمز، تقديم طلباتها إلى إدارة الممر".

وأضاف المجلس: "لن تُفرض أي رسوم على السفن المتقدمة بطلبات، وستتكفل إيران بتأمينها بموجب مذكرة التفاهم ولمدة 60 يوما"، مبينة أنه "يتوجب على السفن الالتزام بالمسارات والمواعيد التي يتم تحديدها".

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، قد أعلنت مساء اليوم الخميس، رفع الحصار العسكري المفروض على جميع حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها والذي بدء منذ 13 نيسان/ أبريل الماضي.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس الأربعاء، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.