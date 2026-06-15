بعد الاتفاق الأميركي الإيراني.. ناقلة غاز تعبر هرمز باتجاه الشرق

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بأن ناقلة للغاز الطبيعي المسال عبرت مضيق هرمز متجهة نحو الشرق، في أول مؤشر على عودة حركة الملاحة الطبيعية عقب التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت الوكالة عن بيانات تتبع السفن، أن الناقلة واصلت مسارها عبر المضيق الاستراتيجي الذي يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب.

ويأتي عبور الناقلة بعد فترة من التوترات الأمنية والعسكرية التي أثرت على حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة في الممر المائي الحيوي، الذي يعد أحد أهم طرق نقل النفط والغاز في العالم.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني، الذي لعبت بلاده دور الوسيط بين الطرفين، أن الولايات المتحدة وإيران ستوقعان مذكرة تفاهم في سويسرا يوم الجمعة المقبل، فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه وأن الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية سينتهي.

وبحسب مسودة الاتفاق التي أوردتها وكالة "مهر" الإيرانية، فإن إعادة فتح مضيق هرمز ستتم خلال 30 يوماً وفق ترتيبات متفق عليها، على أن تستمر المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار البالغة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً.