بعد اشتباك مسلح.. الجيش اللبناني يضبط كمية كبيرة من الكبتاغون والحشيش وعملة مزورة

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش اللبناني، مساء اليوم الأحد، ضبط نحو مليون حبة كبتاغون و60 كيلوغراماً من الحشيش، خلال عملية أمنية وسط البلاد.

وذكرت قيادة الجيش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن دورية تابعة لمديرية المخابرات أوقفت، بعد عملية رصد ومتابعة أمنية، مواطنين اثنين في منطقة ذوق مصبح بقضاء كسروان، لاتجارهما بالمخدرات وترويجهما عملة مزورة.

وأضافت أن أحدهما بادر خلال عملية التوقيف إلى إطلاق النار على عناصر الدورية، فردوا بالمثل، ما أدى إلى إصابته ونقله إلى مستشفى.

وأكدت القيادة أن الدورية ضبطت خلال العملية سلاحا حربيا وقنبلة يدوية، إضافة إلى مبلغ من العملة المزورة.