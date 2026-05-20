بعد اختطاف مواطن في "أسطول الصمود".. رئيس كوريا الجنوبية: إسرائيل تجاوزت الحدود

شفق نيوز- سيول

انتقد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ، اليوم الأربعاء، الإجراءات الإسرائيلية بحق "أسطول الصمود"، معتبراً أن إسرائيل "تجاوزت الحدود تماماً" بعد اعتراض السفن واحتجاز ناشطين كانوا على متنها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الكوري الجنوبي قوله إن "إسرائيل اختطفت أحد مواطنينا ضمن أسطول الصمود في ظروف غير عادلة بموجب القانون الدولي".

وأضاف أن "تصرف إسرائيل كان مبالغاً فيه وتجاوز الحدود تماماً"، مشيراً إلى أن "معظم الدول الأوروبية تقول إنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلينا نحن أيضاً أن نتخذ قرارنا الخاص".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقت سابق ببدء البحرية الإسرائيلية السيطرة على سفن "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، ونقل عدد من الناشطين إلى سفن تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل قبرص.